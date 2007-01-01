В Калуге прошла рождественская служба

Службу в Свято-Троицком кафедральном соборе провел Митрополит Калужский и Боровский Климент. Он обратился к жителям региона с поздравлением.

Также с праздником Рождества Христова жителей Калужской области поздравил губернатор Владислав Шапша.

-Пусть свет рождественской звезды освещает путь, дарит веру и надежду. Укрепляет силы и дух, объединяет на добрые дела. Пусть в ваших семьях будет мир и лад. Крепкого здоровья, благополучия и всего самого хорошего, - пожелал всем губернатор.