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В Калуге прошла рождественская служба

Софья Фирсова
07:32 сегодня
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Службу в Свято-Троицком кафедральном соборе провел Митрополит Калужский и Боровский Климент. Он обратился к жителям региона с поздравлением.

Также с праздником Рождества Христова жителей Калужской области поздравил губернатор Владислав Шапша.

-Пусть свет рождественской звезды освещает путь, дарит веру и надежду. Укрепляет силы и дух, объединяет на добрые дела. Пусть в ваших семьях будет мир и лад. Крепкого здоровья, благополучия и всего самого хорошего, - пожелал всем губернатор.

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