В Калужской области вновь перекрыли движение по мосту через Оку в районе Дугны

Наплавной мост в Ферзиковском районе, близ поселка Дугна разведен для пропуска шуги.

Об этом сообщили в понедельник, 6 января, в региональном министерстве транспорта.

- О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, добавили в минтрансе.

В предыдущий раз этот мост разводили в среду, 1 января, а восстановили движение 2 января.

Этот наплавной мостовой переход может считаться рекордсменом по количеству сведений – разведений. До январского развода, движение по мосту перекрывали в середине декабря.