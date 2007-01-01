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Новость дня Общество

В Калужской области вновь перекрыли движение по мосту через Оку в районе Дугны

Наплавной мост в Ферзиковском районе, близ поселка Дугна разведен для пропуска шуги.
Игорь Кирдаков
12:50 сегодня
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Об этом сообщили в понедельник, 6 января, в региональном министерстве транспорта.

- О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, добавили в минтрансе.

В предыдущий раз этот мост разводили в среду, 1 января, а восстановили движение 2 января.

Этот наплавной мостовой переход может считаться рекордсменом по количеству сведений – разведений. До январского развода, движение по мосту перекрывали в середине декабря.

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