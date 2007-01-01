-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области любители зимней рыбной ловли расчехлили удочки
Новость дня Общество

В Калужской области любители зимней рыбной ловли расчехлили удочки

В Барятинском районе прошли первые соревнования по зимней ловле рыбы в наступившем году.
Игорь Кирдаков
11:29 сегодня
0 438
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Более двух десятков самых заядлых рыболовов собрались на Милятинском водохранилище, чтобы насладиться зимней рыбалкой.

Здесь прошел кубок Калужской области по ловле рыбы на мормышку со льда, -  сообщил в понедельник, 6 января, глава администрации Барятинского района Андрей Хохлов.

В водохранилище водится щука, окунь, линь, лещ, плотва, красноперка. О количестве нынешнего улова Андрей Хохлов не рассказал, но главное в таких массовых сборах не вес выловленной рыбы, а отличное настроение и заряд бодрости на долгое время.

Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlgxdlJIM01rS1d0ZlJDMjBWV1BpUXc9PSIsInZhbHVlIjoiYlBMWkZSSXpUYVlieExjbCtJN0lrS2VUcTVWSC8wUE5waWxzZVI1bUZ4YUZ3WEdORDZlbEtxUHp6UmFhOHZheTY1S2JFeVQ0d2dGRDZoSnRsNmI4ZzZBYVpjaDFmQ3NVVUY5UzdvWFF2RWVIQUdWWjZ3ZlhGb21Wa0wxVERTcFp4a1NGWllQNzVqK0YvejRYYUpIQ3J2V05uQVd3K1RwWkRnYk5nOG1YbGFLcjJIVnM0c3pHTkpDbWdLZ2E0TDhsb3A5R0FIM1d2RFQrSzdGUEhhUDErYmFLazRSSjBzTXkxeGNWVnVHZWdvMkFROC9IbWdWMmxUa0JYUGxVeGtjekRYTXdLWW03ZVpVQ1pUbEt5QlpncTdRdC9IOVZQa3huSGcxRXV3REh3K3hObWNiejBhVnpNTUl5c01IMGZuZUlvbWRoZE8zVnRHU3l5a2NsY0xFOUFjeTJMMjFjQStZSEtsRlNtZFR5NFBrcmE0L3hHOE1NaE5vU0tEd3lhVjNRMmVQS0FkWmhjeHU0eHNEdXM4Vm9QZEUvazQzVkJJd09mQ25MWGJGVW9tL2c2NWNyalo2bkxBZmdFaitNSXh6UiIsIm1hYyI6IjdmNTdmODgxMDVjMmUxMmNkMjJjMmE2YzMyYTAyMDA1ZjRhODEyNWNiZjJlN2VhM2EzMzBhNWE2MmI3NmEwNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFvUzE2MmxGejZ3UHdtTnBJUVJBc0E9PSIsInZhbHVlIjoiYStzbDloUGRDcVBQbGhkZ2dvK0pTaXg2ek5pVE5QQ3dyU25NclY2b2Q3ZzVWMlpaVXlLKzg4MDFQbEZZa1VTaGZvUktoeURXemcyNDBoMFJrMWFhMU54SXVGQkhybWpQV01oQ0x4WWV1RUVLMEFWQkFxL3RVeWZlaWxWYjQ3YjdzSTJBVEJFY0hlK1dodFZyWFZ4K0NONGI1c2orS0NYM2JheXo3aklDSXRmT1o5L0QvRk1CT2xvUXAvVktCaDBsNGJBdUhZRGl5MjNCVjFSejM4aVpkT1lzNllTaWZwdlFUTGxYS2JJM09BeVN4VzhrbFQyYkQvSnF0TU0vNmFnNmxMQmZwQjZqZ2FWWDZsMDdPbkI0TVdiL1JpS0RFZkxEUTFEazVaTGF2djBiZm5NOTFiVU02NEc1ZExMb0Zpb2czdzd2bDgzeURmZUs5L2kydDVFbDNrOFFrcWdUT0p5SmYwemlZZlR3T2xNRmovWUNBeFpUb3F0L0psaXF0RTZCakFIek4zWWFjR0FaZkN4Zk9NZkgvWHl3Ri9qNW1QSUpTOUJiVldMSHpPZEh3amVqWXJQaSs3VVI5aml1Uk5nU05DSk5RYmxzbUJ4U3ZQU0dFMnFSSiszRHNzVkJlckZ1OThML0dKTFJpaXQ0N3RjUlU0MzRiNTBiSXVxNUZIQzAxVUE4bkMrUGJFZkpoSHhGUEFWc3VLT0luMnd6eFVoQU4xdVFsNlFqT0FBT0xrVG52MWpidExrTnVTUUhVbjRsTHhndHJBNGpMaEdPYytSeVV1QVNkQUhKL2hEcTRNMGZYMFA0R2MwSEg3OEV6TUdiQTE1MDcwVVNlVlc1ZVAvaiIsIm1hYyI6ImEwNjFiMTg4MDk1YTU3ZDM1NjRiOTQyMDYyNjkxM2U0OGY0ZmFjZTVlMmI4OGRkNTZhZGVjMDY5Njg5YjQyMjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+