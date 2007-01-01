В Калужской области любители зимней рыбной ловли расчехлили удочки

В Барятинском районе прошли первые соревнования по зимней ловле рыбы в наступившем году.

Более двух десятков самых заядлых рыболовов собрались на Милятинском водохранилище, чтобы насладиться зимней рыбалкой.

Здесь прошел кубок Калужской области по ловле рыбы на мормышку со льда, - сообщил в понедельник, 6 января, глава администрации Барятинского района Андрей Хохлов.

В водохранилище водится щука, окунь, линь, лещ, плотва, красноперка. О количестве нынешнего улова Андрей Хохлов не рассказал, но главное в таких массовых сборах не вес выловленной рыбы, а отличное настроение и заряд бодрости на долгое время.