В Калуге в гости к Деду Морозу пришло более 2500 человек

Резиденция главного новогоднего волшебника закрылась до следующих новогодних торжеств.

В воскресенье, 5 января, в резиденции калужского Деда Мороза подвели итоги общения с ребятами и взрослыми.

За шесть дней работы в маленький, красивый домик в парке культуры и отдыха Калуги пришло более 2500 гостей.

- Ребёнок был счастлив! – пишут калужане свои отзывы от встречи с Дедом Морозом на официальной странице резиденции в соцсети. - Не смотря на первую эмоцию, испуг. Но после того как вышли от Дедушки, эмоции счастья переполняли.

- Спасибо большое за возможность побывать в сказке как детям, так и взрослым, благодарят калужане организаторов работы резиденции. - Наша семья в восторге Дед Мороз восхитительный, могущественный, а Снегурочка сама милашка.

Помогали Деду Морозу и многочисленные новогодние персонажи. Елочки и Снежинки придавали сказочный колорит всему действу. Все шесть дней вместе Дедом Морозом развлекали калужан и гостей города сотрудники управления культуры города, творческих коллективов ДК «Малинники» и Городского досугового центра.