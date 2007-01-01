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В Калуге в новом году первым родился мальчик

О появлении малыша сообщил калужский городской родильный дом.
Игорь Кирдаков
09:05 сегодня
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Январский первенец 2025 года весил 3186 гр., его рост – 51 сантиметр.

Всего же за прошлый год на свет появилось 1758 калужан, причем, как сообщили в калужском роддоме, пятая часть родов была партнерскими. Это когда природах присутствует либо муж, либо другой близкий человек.

Кстати, в городском роддоме каждый месяц проводят дни открытых дверей, в ходе которых всем будущим мамам и папам подробно отвечают на все вопросы, связанные с этим прекрасным моментом – рождением детей.

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