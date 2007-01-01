В Калуге в рождественскую ночь пустят дополнительный общественный транспорт
В ночь с 6 на 7 января в Калуге запланировано движение троллейбусов по нескольким маршрутам.
Список опубликовало управление городского хозяйства Калуги. Сразу после завершения Рождественского богослужения транспорт поедет по следующим маршрутам:
- № 1 Ленина – Калуга-1;
- № 2 Московская – Терепец;
- № 3 Салтыкова-Щедрина, КЗТА, площадь Победы, улица Московская;
- № 6 по улице Гагарина через Дубраву до Карла Либкнехта;
- № 8А Московская – Ольговка;
- № 9 Московская – Северный;
- № 10 Московская – Гурьянова;
- № 18 Гагарина – Кошелев.
В горуправе уточнили, что весь транспорт по окончании маршрута пойдет в депо.