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В Калуге в рождественскую ночь пустят дополнительный общественный транспорт

В ночь с 6 на 7 января в Калуге запланировано движение троллейбусов по нескольким маршрутам.
Игорь Кирдаков
08:02 сегодня
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Список опубликовало управление городского хозяйства Калуги. Сразу после завершения Рождественского богослужения транспорт поедет по следующим маршрутам:

- № 1 Ленина – Калуга-1;

- № 2 Московская – Терепец;

- № 3 Салтыкова-Щедрина, КЗТА, площадь Победы, улица Московская;

- № 6 по улице Гагарина через Дубраву до Карла Либкнехта;

- № 8А Московская – Ольговка;

- № 9 Московская – Северный;

- № 10 Московская – Гурьянова;

- № 18 Гагарина – Кошелев.

В горуправе уточнили, что весь транспорт по окончании маршрута пойдет в депо.

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