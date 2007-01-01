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В Калуге в рождественскую ночь пустят дополнительный общественный транспорт

Игорь Кирдаков

В ночь с 6 на 7 января в Калуге запланировано движение троллейбусов по нескольким маршрутам.

Игорь Кирдаков 616 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники