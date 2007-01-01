В Калуге выросли очереди на посещения городских катков

Покататься на коньках в Калуге стало проблемой для горожан.

О невозможности забронировать бесплатный билет на каток пишут калужане в воскресенье, 5 января, в соцсети.

- В этом году решили сводить детей на каток, столкнулись с нехваткой билетов, сообщила на странице губернатора в соцсети калужанка Юлия Донник. - Например, ровно в 12 часов открылось бронирование билетов (которых сразу нет), на сеанс в 14 часов на катке Старый торг. Каток на Центральном - все также занято на пару дней вперед.

Горожане сетуют на то, что в Калуге в эти праздничные дни работают лишь три катка. Люди просят городские власти разобраться с ситуацией.

- Просьба - разобраться с системой продажи билетов, потому что стоять в очереди два часа с двумя детьми ради часового сеанса катания на коньках - это уже перебор, - замечают калужане в комментариях.

В городской управе лишь разводят руками, ссылаясь на то, что катки стали излюбленным местом отдыха горожан.

- Попробуйте, пожалуйста, зайти на сайты катков позже, - посоветовали в горуправе. - Сейчас работают катки на площади Старый Торг, во Дворце спорта и в «Космосе». К сожалению, из-за погодных условий уличные катки пока остаются закрытыми.