Ямы на Каменном мосту в Калуге ликвидируют к середине января

Просевший асфальт на историческом мосту в Калуге беспокоит горожан с прошлого года.

В воскресенье, 5 января, на проблему обратили внимание калужане в социальных сетях на странице губернатора.

Ямочный ремонт власти производят на Каменном мосту периодически. Однако, заплаток хватает обычно ненадолго.

Очередные появившиеся дыры в асфальте городские службы обещали залатать.

- Планируем провести ремонт этого участка до середины января, - прокомментировали ситуацию в городской управе Калуги.