Ямы на Каменном мосту в Калуге ликвидируют к середине января
Просевший асфальт на историческом мосту в Калуге беспокоит горожан с прошлого года.
В воскресенье, 5 января, на проблему обратили внимание калужане в социальных сетях на странице губернатора.
Ямочный ремонт власти производят на Каменном мосту периодически. Однако, заплаток хватает обычно ненадолго.
Очередные появившиеся дыры в асфальте городские службы обещали залатать.
- Планируем провести ремонт этого участка до середины января, - прокомментировали ситуацию в городской управе Калуги.