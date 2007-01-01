В Калужской области партию стройматериалов отправили в зону СВО

Очередной грузовик с брусом и досками отгрузили в субботу, 4 января, в Тарусском районе Калужской области.

В подготовке строительных материалов для защитников Родины в зоне специальной военной операции приняли участие многие местные жители.

Руководство Тарусского района предложило тарусянам продолжить работу. Завтра, в понедельник, 6 января, в Тарусе пройдет следующий, как его называют в районе, субботник.

Всех желающих ждут к 10 утра на улице Марины Цветаевой у выезда на ул. Ленина.

- Не забудьте взять топоры, пилы и рукавицы для работы, - добавили в администрации Тарусского района.