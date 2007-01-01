В Калужской области к Крещению готовят 37 официальных мест для купаний

Окунуться в Крещенскую купель можно будет в 20 муниципальных образованиях Калужской области.

Информацию о строящихся купелях и иорданях сообщил в субботу, 4 января, начальник Главного управления МЧС России Владислав Блеснов во время проведения оперативного штаба под руководством губернатора.

В регионе будут оборудованы 32 купели и прорублено пять иорданей. Традиционно, в Калуге иордань будет оборудована на Яченском водохранилище.

В прошлом году количество мест традиционных зимних окунаний было больше. К 18 января 2024 года в области были готовы к приему купальщиков 50 мест.

Как обычно, возле каждой официальной точки будут дежурить спасатели и медики.

Точные адреса крещенских купелей и иорданей в Калужской области будут опубликованы позднее.