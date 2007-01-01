630 Фото: Музей истории космонавтики

В Калуге засняли сближение Луны и Венеры

Дмитрий Ивьев

Наблюдать за этим явлением можно было вечером 3 января.

Дмитрий Ивьев 630 Фото: Музей истории космонавтики Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники