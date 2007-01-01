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Общество

В Калуге засняли сближение Луны и Венеры

Наблюдать за этим явлением можно было вечером 3 января.
Дмитрий Ивьев
09:25 сегодня
0 630
Фото: Музей истории космонавтики
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Фото опубликовал музей истории космонавтики.

Для любителей космоса небо в этот период как будто специально очистилось от облаков.

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