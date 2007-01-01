Митрополит Калужский и Боровский Климент открыл в Калуге рождественский вертеп

В пятницу, 3 января, в Калуге, во дворике храма Иоанна Предтечи у рождественского вертепа прошло праздничное представление.

Перед прихожанами и духовенством показали свое творчество воспитанники воскресной школы при храме.

Рождественские вертепы откроются еще у нескольких храмах Калужской области.

Они предзнаменуют святой для любого православного праздник – Рождества Христова.

- Я желаю всем, чтобы этот год был радостный, мирный и в то же время счастье пришло в каждый дом, в каждое сердце, - сказал, открывая вертеп митрополит Калужский и Боровский Климент. - С праздником, с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым,

По традиции в канун Рождества перед православными храмами строят инсценированную пещеру с обязательными фигурками Иосифа, Марии и младенца Иисуса вокруг домашних животных.