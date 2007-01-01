В Калужской области коронавирус отправил на больничную койку 15 человек

За неделю с 23 по 29 декабря 2024 года диагноз COVID -19 получили 87 жителей Калужской области.

Стационарное лечение назначено 15-ти пациентам, остальных отправили выздоравливать домой.

В последнюю неделю 2024 года 94 калужанина вылечились от некогда страшной мировой болезни, сообщили в региональном оперштабе.

Ковид никуда не ушел, однако сейчас он приобрел более «мирные» формы.

Всего в России за последнюю неделю на 19% уменьшилось количество заболеваний COVID -19.