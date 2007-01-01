В хозяйствах Калужской области с первых дней года начали готовиться к посевной

Пока люди доедают салаты и раздумывают о дальнейших планах отдыха, в региональном минсельхозе отчитались о подготовке к весенним работам.

В пятницу, 3 января, специалисты министерства сельского хозяйства уведомили жителей региона о том, что под урожай нынешнего года уже посеяно 49 тысяч га озимых культур.

В планах министерства увеличить объем сева зерновых до 63 тысяч га. Трактора нынешней весной вспашут 171 тысяч га землицы Калужской области.

А пока на поля высыпали 490 тысяч тонн удобрений, как уточняют специалисты минсельхоза, это 72% от плана.

Так что, пока мы отдыхаем, труженики села скрупулёзно подсчитывают, сколько и чего нужно вывезти весной на поля.