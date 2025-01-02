В Калужской области жители несколько дней требуют вывезти мусор

В городе Кременки Жуковского района Калужской области люди обвинили чиновников во лжи из-за неубранных мусорных завалов.

Переписка между недовольными жителями улицы Молодежная Кременок и министерством строительства и ЖКХ региона развернулась в четверг, 2 января.

Ситуация стандартная: контейнерная площадка города оказалась завалена бытовым мусором, который не убирали с прошлого года. Любопытно другое, а именно как чиновники пытаются оправдаться, а жители в ответ шлют фото, опровергающие доводы представителей министерства.

В ответ на претензию минстрой пытался переложить вину на самих жителей.

- К сожалению, возник сбой из-за запаркованности, - ответили в министерстве строительства и ЖКХ региона на гневное сообщение о мусоре на странице губернатора. - Вчера (утром 2 января. Ред.) перевозчик вывез отходы в полном объёме. Просыпавшийся мусор подобрали.

На это житель Кременок, Константин Васильев, отреагировал довольно резко.

- Ошибаться можно, врать нельзя! – написал Константин Васильев. - Мусор не вывозился с 27-декабря 2024 года, сегодня 02.01.25! И никакая «запаркованность» нут ни при чем! Причина этого бардака - только ваше постоянное вранье!

После этого в министерстве попросили уточнить адрес, хотя до этого писали, что мусор вывезли. Новый год, понятно.

В итоге в минстрое ответили, что отходы вывезли с учетом пропусков, просыпавшийся мусор подобрали. И предоставили фото-подтверждение работы коммунальщиков.

Внимательные жители и тут обнаружили подвох. Даже на фото явственно видны синие мусорные пакеты слева за забором контейнерной площадки.

Чем закончится сериал «мы убрали - вы всё врете – нет, мы убрали» пока не ясно. Ждем очередной серии.