В Калуге любители бега застряли в пробке на финише новогоднего забега

Новогодний пробег на набережной Яченского водохранилища в Калуге испортил настроение калужанам.

Традиционная утренняя пробежка 1 января 2025 года пошла в Калуге не по плану. Дело в том, что организаторы забега не рассчитали количества желающих встретить утро первого дня года на свежем воздухе. На старт вышло рекордное количество участников.

По сообщению организаторов, утром 1 января к стартовому створу подошло 2350 человек. В прошлом году желающих пробежаться было чуть больше тысячи.

В результате, многим не досталось не только номеров, но и обещанных медалей.

- Вопросы, кстати, не только о медалях, площадка перед стартом была вся во льду, на финише такая пробка, стояли дольше, чем бежали, продрогли сильно, - написала в четверг, 2 января, калужанка Ольга. - В общем, организация подкачала. Так ждали мероприятие и такое разочарование.

- Людей нагло обманули, многим не достались номерки, но тем, кому они достались обещали медали на финише, мы прибежали в середине, нам ничего не дали, сказали закончились, но по итогу с медалями были человек 200 из 2000 заявленных медалей, - возмущается участница пробега Юля Ивановская. - Почему было позволено испортить людям настроение?

Организаторы заверили, что медали позднее выдадут всем, кто одолел новогоднюю дистанцию 2025 года. Правда, выдать хорошее настроение уже, увы не удастся.