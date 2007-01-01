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Что подорожало с 1 января в Калужской области

Разбираемся, за что в 2025-м будем платить больше.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Изображение создано с помощью нейросети.
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Новый год – праздник не только для людей, но и цен. И начнем наш обзор того, на что они выросли, с бутилированного новогоднего настроения.

С 1 января минимальные цены на спиртное, вырастут.

Водка в рознице подорожает на 50 рублей и будет стоить минимум 349 рублей за ноль пять. Минимальная цена пол-литра коньяка составит 651 рубль против 556 в ушедшем году.

Бренди и остальной подобный алкоголь подорожает с 403-х до 472-х рублей за пол-литра.

Также почти на 6% вырастет стоимость проезда в пригородных электричках.

Например, сейчас на обычной электричке из Калуги до Москвы можно доехать за 686 рублей. С 1 января это будет стоить около 725.

Ждет грусть-печаль и автолюбителей. Штрафы за нарушение правил вырастут в среднем в полтора раза. Например, за превышение скорости на 20—40 км/ч придется заплатить 750 рублей против пятисот в 2024 году. А это, кстати, самое распространенное нарушение в стране. На 50% поднимутся минимальные и максимальные пороги за превышение по остальным диапазонам скоростей.

С тысячи до полутора вырастут штрафы за непристегнутый ремень, с 30 до 45 тысяч – штраф за управление пьяным или передачу управления таковому, отказ от медосвидетельствования.

И самое значимое – скидка от стоимости штрафа при оплате его в течение месяца со дня нарушения, снизится с 50 до 25%.

Плата за капремонт в многоквартирных домах в Калужской области с 1 января выросла на 15%.

Ну и, пользуясь случаем, напомним, что с 1 июля калужан ждет рост тарифов ЖКХ до 14,8%. Это больше, чем в большинстве районов Калужской области, где подорожание с 1 июля составит 14,1%.

Ситуацию прокомментировали в министерстве конкурентной политики Калужской области:

- Для Калуги с 1 июля 2025 года максимальный рост платы за коммунальные услуги составит 14,8%, что превышает установленный Правительством РФ индекс для нашей области на 0,7 %.

Данный рост платы обусловлен реализацией инвестпрограммы Калугаоблводоканала, утвержденной на 2024 - 2028 годы, которая обеспечит надежную и безаварийную работу всех систем.

Максимальный рост платы коснется только жителей, присоединенных к системе самотечного водоотведения. Для всех остальных жителей г. Калуги рост платы будет ниже.

Рост платы в размере 14,8 % согласован Городской Думой и ФАС России.

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