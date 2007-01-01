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Общество

Калужские чиновники проведут праздники в рабочем режиме

Об этом во вторник, 31 декабря сообщил городской голова по итогам работы оперативного штаба под председательством Владислава Шапши
Михаил Тырин
11:37 сегодня
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- Весь руководящий состав городской управы Калуги никуда не уезжает и проведет все праздничные дни в городе, - написал Дмитрий Александрович на своей странице.

Одна из обозначенных проблем - скапливание мусора на контейнерных площадках в праздничные дни.

 В этой связи городской голова призвал калужан не закрывать подъезды для спецтранспорта к контейнерным площадкам.

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