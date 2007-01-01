Калужские чиновники проведут праздники в рабочем режиме
Об этом во вторник, 31 декабря сообщил городской голова по итогам работы оперативного штаба под председательством Владислава Шапши
- Весь руководящий состав городской управы Калуги никуда не уезжает и проведет все праздничные дни в городе, - написал Дмитрий Александрович на своей странице.
Одна из обозначенных проблем - скапливание мусора на контейнерных площадках в праздничные дни.
В этой связи городской голова призвал калужан не закрывать подъезды для спецтранспорта к контейнерным площадкам.