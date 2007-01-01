Торжественное собрание ветеранов спецопераций состоялось 25 декабря в Москве.

Корреспондент медиа-холдинга "Комсомольская правда - Калуга" Михаил Тырин прошел службу в составе МВД в период первой чеченской войны и участвовал в боевых действиях.

В настоящее время является руководителем международной организации #ТеплоСердец, которая оказывает помощь как действующим войскам, так и мирным жителя, пострадавшим от военной агрессии украинского режима.

Ранее Михаил Тырин был награжден нагрудным знаком Министра МВД ДНР, медалью "Защитник Отечества", благодарственными письмами главы ДНР Дениса Пушилина, Совета народных депутатов ДНР, главы администрации Горловки и другими наградами.