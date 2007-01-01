В Сухиничах полицейские исполнили мечту мальчика
Об этом рассказали в региональном МВД в понедельник, 30 декабря
Павел Королев написал письмо Деду Морозу о том, что мечтает один день побыть госавтоинспектором.
Полицейские приехали домой к ничего не подозревающему мальчику и пригласили его вместе с ними принять участие в патрулировании дорожной обстановки.
Павел прокатился в патрульной машине, своими глазами увидел, как осуществляют службу сотрудники полиции, пообщался с юными инспекторами дорожного движения и даже самостоятельно проверил у водителей документы.