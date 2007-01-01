Калужанам рассказали как не отравиться в новогодние праздники

Региональный Роспотребнадзор дал несколько советов по этому поводу

Самое главное - при покупке продуктов обращать внимание на сроки годности и покупать их только в проверенных магазинах.

Салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток.

Также важно не смешивать свежеприготовленные блюда с остатками пищи от предыдущего дня.

Скоропортящиеся продукты и готовые салаты не следует хранить при комнатной температуре более двух часов.

А как вы защищаетесь от отравления? Пишите в комментариях