В Калужской области с 1 января 2025 года вступят в силу новые законы

В понедельник, 30 декабря, Законодательное Собрание Калужской области обнародовало их перечень

Три закона касаются мигрантов. В частности, им будет запрещено иметь более 10 сим-карт и находиться в России без разрешения дольше 90 дней. Если мигрант заключил брак с гражданином России, то получить вид на жительство или временное проживание он сможет только через три года.

Также ужесточается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Теперь продавцам будет грозить уголовная ответственность в виде штрафа до 80 тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года.

Кроме того, будет возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам. Её уровень будет рассчитываться от суммы, которую человек мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

Минимальный размер оплаты труда составит 22 440 рублей.