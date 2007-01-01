В Калуге Дед Мороз открыл свою резиденцию в парке культуры и отдыха
В городском парке культуры и отдыха в воскресенье, 29 декабря прошла первая новогодняя встреча Деда Мороза и Снегурочки с калужанами.
Калужский Дедушка Мороз и Снегурочка приглашают маленьких и взрослых в гости в свою Резиденцию!
29 и 30 декабря с 15.00 до 18.00
31 декабря с 14.00 до 17.00
2, 3, 4 января с 15.00 до 18.00.
Посещение и общение с главным калужским новогодним волшебником проходят совершенно бесплатно. Главное, не забыть свои пожелания под Новый год.