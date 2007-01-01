В Калужской области жителям Ферзиково могут испортить запах новогодней ночи

Завод «Агрокальций» возобновил производство и снова травит местных жителей миазмами.

В субботу, 28 декабря жители вновь обратились за помощью к губернатору Калужской области.

- Ферзиково задыхается! – написала на странице главы региона в соцсети Ольга Ольшина. - Сколько можно терпеть это безобразие с заводом «Агрокальций»? Уже два года прошло, никакие меры не приняты, завод работает и травит людей. Дети не могут выйти на улицу.

Противостояние жителей Ферзиково и завода длится несколько лет.

- Собственники компании, к большому сожалению, не идут на уступки, - сообщил ещё в мае 2024 года губернатор. - Законодательство не позволяет быстро и раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Все стороны должны соблюдать закон.

По закону тогда предприятие суд обязал остановить работу на 80 дней.

- Завод возобновил свою работу согласно судебному решению, - ответили 28 декабря в администрации Ферзиковского района. - Вопрос переноса производственной площадки в процессе решения. В планах завершить этот процесс до 1 мая 2025 года.