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Общество

В Калужской области особенный ребенок получил подарки

Шар номер 13 с областной «Елки желаний» стал счастливым для Серафимы Володиной из Ферзиковского района.
Игорь Кирдаков
08:13 сегодня
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Роль Деда Мороза исполнил 27 декабря депутат Законодательного собрания Калужской области Сослан Такаев.

Как написал сам парламентарий в своей социальной сети, он заранее созвонился с мамой Серафимы и узнал, о чем мечтает девочка. Оказалось, что она с удовольствием слушает песни, ей нравится музыка.

- У Серафимы врожденное заболевание – микроцефалия, девочка понимает окружающих, дает понять, что ей нравится, чего хочет, но на своем языке, - рассказал Сослан Такаев.

Депутат привез ей в подарок синтезатор и легкую, компактную инвалидную коляску. В добавок, конечно, же сладкие подарки. А годовалый братик Серафимы получил от импровизированного Деда Мороза машинку.

- В ближайшее время девочке предстоит очередная поездка на лечение в Москву, - добавил Сослан Такаев. - Дай Бог, чтобы, все было хорошо и ребенок смог жить полноценной жизнью. Сил и мужества родителям, на долю которых выпадают такие трудности. С мамой мы теперь на связи, если что, готов прийти на помощь.

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