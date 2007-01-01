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Назначен новый заместитель губернатора Калужской области

Дмитрий Ивьев

Как ранее и анонсировалось, им стал выпускник программы «Время героев» Александр Шляпников.

Дмитрий Ивьев 1494 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники