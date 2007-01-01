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Назначен новый заместитель губернатора Калужской области

Как ранее и анонсировалось, им стал выпускник программы «Время героев» Александр Шляпников.
Дмитрий Ивьев
09:17 сегодня
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Он потомственный военный. Кавалер двух орденов Мужества и медали «За отвагу».

Шляпников сменил на посту заместителя губернатора Василия Быкадорова.

- Василий Быкадоров переходит на другой ответственный участок работы. Благодарен Василию Алексеевичу за многолетний добросовестный труд, за большой вклад в развитие Калужской области, - заявил 28 декабря губернатор Владислав Шапша.

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