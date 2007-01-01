Назначен новый заместитель губернатора Калужской области
Как ранее и анонсировалось, им стал выпускник программы «Время героев» Александр Шляпников.
Он потомственный военный. Кавалер двух орденов Мужества и медали «За отвагу».
Шляпников сменил на посту заместителя губернатора Василия Быкадорова.
- Василий Быкадоров переходит на другой ответственный участок работы. Благодарен Василию Алексеевичу за многолетний добросовестный труд, за большой вклад в развитие Калужской области, - заявил 28 декабря губернатор Владислав Шапша.