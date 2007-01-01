С Новым годом, водитель

В среду, 25 декабря, в ходе ежегодной совместной акции медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга», ГАИ и производителя смазочных материалов LEMARC Дед Мороз дарил всем остановленным автолюбителям моторное масло калужского производства.

Водители реагировали на такой неожиданный подарок с радостной благодарностью.

LEMARC уже несколько лет участвует в подобных акциях. Дарить хорошее настроение всем автолюбителям – это неотъемлемое стремление компании.

Какое масло нужно, определяю сразу

В акции принял участие координатор по транспорту компании LEMARC Михаил Бочков. Он уже не раз выходил вместе с Дедом Морозом в преддверии Нового года с подарками водителям. Часто у водителей даже не нужно было спрашивать, каким моторным маслом они пользуются, Михаил определял это сходу.

- Потому что я сам постоянно использую моторное масло бренда LEMARC, меняю его в наших производственных авто. Знаю какое масло подходит под конкретный автомобиль, - рассказал Михаил Бочков.

Кстати, еще в прошлом году на подобных акциях водители с удивлением узнавали, о появлении на рынке нового моторного масла от производителя LEMARC. И как ко всему новому, бывало, относились к нему настороженно. Сегодня, увидев знакомую наклейку на канистре, автовладельцы сразу, улыбаясь, кивали головой: «то, что нужно».

Новый бренд стал узнаваемым

Здесь необходимо пояснить, что производство масел под новым брендом LEMARC торжественно открыли 18 октября 2023 года. За период чуть больше года эта марка из разряда «ой, что это такое» превратилась в «да, да, давайте LEMARC».

Производство моторных, трансмиссионных и индустриальных масел для российского рынка и ближайшего зарубежья развернулось в индустриальном парке Ворсино на производственных площадях французского нефтехимического концерна. В марте прошлого года завод начал производство на ранее используемых компонентах, но уже под управлением российского менеджмента.

Моторные масла LEMARC предусматривают особенности многих современных марок автомобилей, поэтому так быстро получили признание в среде автолюбителей. К тому же, продукция LEMARC отвечает требованиям международных спецификаций и стандартов и получила официальное одобрение КАМАЗ.

На страже качества

Вообще, к качеству продукции в компании LEMARC относятся очень серьезно. Помимо собственных регламентов и проверок, руководство компании сразу откликнулось на решение о внедрении в России маркировки «Честный знак».

- Мы считаем, что при внедрении маркировки все участники рынка будут находиться в равных условиях, - заявил в октябре 2024 года заместитель генерального директора по стратегии и развитию LEMARC Егор Попов. - В настоящее время мы готовимся к проведению эксперимента по внедрению этой системы и дальнейшему её распространению.

Понимая всю важность ответственности за качество, компания LEMARC запустила проект по формированию культуры потребления моторных масел и других смазочных материалов. Одним из направлений которого стал запуск подкаста с Сергеем Стиллавиным - АКАДЕМИЯ LEMARC.

- Мы стремимся сделать знания о моторных маслах доступными, в первую очередь, для каждого автовладельца, — пояснил Егор Попов. - Наша цель — помочь людям лучше понять, как ухаживать за своим автомобилем и какие продукты выбирать для его обслуживания.

Летом 2024 года на заводе LEMARC в Ворсино начали выпускать масла для электромобилей. Новый продукт, Lemarc GEAPARD EV, разработан специально для электрических автомобилей и уже доступен для покупки, в том числе в официальном интернет-магазине SHOP.LEMARC.RU.

Конечно, сегодня в Калужской области электромобилей пока не так много. Как уточнил на днях губернатор области, сегодня в регионе по дорогам ездят около шести сотен электромобилей. Но, здесь важна тенденция: компания LEMARC всегда смотрит за горизонт, определяя направление развития на несколько десятилетий вперед. А это в свою очередь говорит о надежности компании, ее прочного производства.

https://lemarc.ru/