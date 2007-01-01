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Общество

В Калужской области девятилетний мальчик спас маму от пожара

В пятницу, 27 декабря, Давид Леонов из Людиновского района вместе с другими храбрыми детьми получил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».
Дмитрий Ивьев
14:48 сегодня
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Летом в доме их семьи произошел пожар. Мальчик проснулся ночью попить воды, увидел огонь и побежал будить маму. Вместе они успели выйти на улицу.

- Это награда – часть Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Многие ребята в нашей стране совершают смелые поступки, приходят на помощь людям, оказавшимся в беде. Спасибо педагогам, родителям за воспитание в детях отзывчивости и чувства ответственности.

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