В Калужской области девятилетний мальчик спас маму от пожара

В пятницу, 27 декабря, Давид Леонов из Людиновского района вместе с другими храбрыми детьми получил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».

Летом в доме их семьи произошел пожар. Мальчик проснулся ночью попить воды, увидел огонь и побежал будить маму. Вместе они успели выйти на улицу.

- Это награда – часть Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Многие ребята в нашей стране совершают смелые поступки, приходят на помощь людям, оказавшимся в беде. Спасибо педагогам, родителям за воспитание в детях отзывчивости и чувства ответственности.