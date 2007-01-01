В Калуге зажглись две неоновые вывески

Работы завершились на улице Ленина в районе Дворца спорта.

На доме установили и подключили две неоновые вывески «Одежда».

Вывески впервые установили на этом здании в 1978 году. С инициативой восстановить их выступили краеведы, идею поддержал на данный момент бывший архитектор города Алексей Комов.

Жители разных регионов России пожертвовали в общей сложности 600 тысяч рублей в фонд сохранения исторического наследия «Внимание» на восстановление объекта.

Реставрация велась в течение двух лет.