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Общество

В Калуге зажглись две неоновые вывески

Работы завершились на улице Ленина в районе Дворца спорта.
Дмитрий Ивьев
14:42 сегодня
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Фото: фонд "Внимание".
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На доме установили и подключили две неоновые вывески «Одежда».

Вывески впервые установили на этом здании в 1978 году. С инициативой восстановить их выступили краеведы, идею поддержал на данный момент бывший архитектор города Алексей Комов.

Жители разных регионов России пожертвовали в общей сложности 600 тысяч рублей в фонд сохранения исторического наследия «Внимание» на восстановление объекта.

Реставрация велась в течение двух лет.

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