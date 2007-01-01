Как встретить Новый год и остаться в плюсе?

Праздники – это время, когда хочется не только отдохнуть, но и окунуться в атмосферу волшебства и радости. Если вы еще не определились, чем заняться в эти дни или ищете выгодные предложения для подготовки новогоднего стола, у нас есть отличное решение.

Наша редакция составила небольшой список с фишками, которые помогут вам сохранить часть финансов и просто сделать ваши выходные незабываемыми. От создания новогодней атмосферы до идей для вечернего досуга. А ко всему этому еще и бонусы прилагаются.

В путь-дорогу

Многие из нас любят менять родные городские локации, отправляясь отдыхать в соседний регион или даже страну. Мы нашли способ, как можно выгодно провести такие поездки. Так, тех, кто ценит быстрый ритм и изучение достопримечательностей, ждут выгодные предложения до 10% с сервисами для путешествий. Это бронирование отелей, заказ экскурсий, оплата туров – все, что нужно, чтобы сделать свой досуг еще ярче. Помимо различных предложений на рынке, в этом вам поможет программа «Больше» от T2.

Проще говоря, это возможность для абонентов оператора получать скидки, подарки, кешбэки в самых разных категориях. Изучив их, поняли, что они идеально подходят для длинных зимних выходных и новогодних приготовлений.

Как упоительны зимние вечера

Если вы любите проводить время, удобно устроившись в кресле с теплым пледом, то такой отдых можно сделать еще приятнее – в программе есть целый раздел со скидками в книжные магазины и электронные библиотеки.

Не обошлось и без просмотра любимых новогодних фильмов и актуальных новинок. Вместе с пробным периодом в различных онлайн-кинотеатрах вам точно хватит времени посмотреть все, что вам хотелось бы.

И шампанское в бокале, и вы в новом наряде

Каждый Новый год мы начинаем готовить свои любимые праздничные блюда. Однако не раз случалось, что во время приготовления понимали, что забыли купить что-то важное. Например, зеленый горошек. В такие моменты иногда хочется все бросить, но на помощь приходит доставка, которая решает все проблемы. Теперь можно просто заказать недостающие продукты из магазинов-партнеров и получить скидку до 26%. А еще, планируя шопинг всей семьей в популярных магазинах города, приятно осознавать, что после покупки на карту придет приятный бонус.

Работает такая система просто. Чтобы получить дополнительную выгоду, абоненту T2 достаточно предъявить промокод из приложения «t2». Для этого необходимо войти в свой личный кабинет, перейти в соответствующий раздел со значком в виде «Подарка» и выбрать нужное из списка. После чего нажать «Активировать» и дождаться SMS с кодом. Предложений в программе «Больше» множество, всех их можно найти в мобильном приложении или на сайте оператора.

Время волшебства близко, и Новый год – идеальный момент, чтобы провести его так, как вы хотите. И для этого совсем необязательно тратить много. С нашими рекомендациями и выгодными предложениями вы создадите атмосферу радости и тепла, где бы вы ни находились!

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