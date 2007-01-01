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Общество

В Калуге жалуются на опасный тротуар

Снег и лед нависают с крыши над тротуаром с дома №4 на улице Никитина.
Дмитрий Ивьев
12:17 сегодня
1 782
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Фото 27 декабря прислал наш читатель.

В этом месте на тротуаре всегда большое количество пешеходов. Рядом находятся больница и поликлиника.

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