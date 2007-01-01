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В Калуге жалуются на опасный тротуар

Дмитрий Ивьев

Снег и лед нависают с крыши над тротуаром с дома №4 на улице Никитина.

Дмитрий Ивьев 782 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники