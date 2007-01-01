0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге наградили отличившихся работников
Общество

В Калуге наградили отличившихся работников

Дмитрий Ивьев
07:55 сегодня
0 1040
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Отличившихся сотрудников ждали награды и подарки, творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

«Перед началом нового года выразил благодарность работникам завода за их значительные достижения и вклад в нашу победу, пожелал здоровья, благополучия и успехов, а также долгих лет успешного развития завода на благо нашего города и страны», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

История «Калужского электромеханического завода» берет начало 24 августа 1917 года, когда в Калугу были эвакуированы из Минска телефонно-телеграфные мастерские «Телемаст». В 1920 – 1930 гг. были построены новые производственные корпуса, от ремонта телеграфно-телефонной аппаратуры завод переходит к её изготовлению. 31 декабря 1970 года указом президиума Верховного Совета СССР за производственные достижения предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени. В настоящее время на КЭМЗ производится телекоммуникационное и серверное оборудование, системы обеспечения безопасности, интеллектуальные мехатронные системы, светодиодная продукция и системы класса умный/безопасный город.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkpkL3dkOEROZkdrMUNnSUEvN3dDaHc9PSIsInZhbHVlIjoiYTcwdDI2NmxlZjRJaHRFdEF4WndVcGk3REN2UHVuazZyRy80TTVIZnRoUGJRa1lVbllVYUh1VnZoNVkwcWNBa2VJUEs3ekhNV1hXLytnS2hGZGRyK1V3dHVxTjkyMVgvcm15SUtYN0hDMTV2alJuT2JzY2k5SUpmRnE3NGVINkVpOXZDVEJVWUZETVozeGZ3RHo2QVBDVXRtaWZsa0RrMXFPZUplYmpRUXFkWVg0djdyM3VVUXEwc2Q4WmdqVjRzQmhtSDQwaEtCY2tOd0JYYzRFQThiN3ZDOVBudklraGl5dFY2eDBxb1F4NE82ZnlCTEFEcS90ZEZxSEVqREVUVFRMSG0xR2RHWHY3QWUrcVdRQlJ3eHVVQ1ZhRlp4bm1DaWVEdmxXTmxMV3pjVzBLeU0rVDFTSjNCSTN2S2x6WW9sUmliWmg0ZXloTVdUdlhZN1QrVFBaTFgrREszSXFFbXZaR0ptbm9rNmV5Sjk2UzQ2K3dJeitsdlJlTHlkUS9PcklyWktUdjQzRi9rMnMzRGVMV2QyNEFmR0EvQzF2S2ZVZFRjS2RzcXFuZVJ5c1puMWJyaWhvYkpKWTlJZjlSMiIsIm1hYyI6ImMzNTcyMDM3ZjdkYWI5OGEwMjNjMTRhMWFmMTFlMjMwMTljNjgyYWQ5N2Q5ODM5ZGZmYzc3ZTJlNzZhYzM3MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikh3TjlGQytxYmR0WDlqTHNqd05LVWc9PSIsInZhbHVlIjoiY3dQdXdHay9PSHRMVnJJcGw4QXpOd1ZRdXhDSmsyaVlOVzVqT2lkZVlwaFNUWWIyUXBodk8vbHRDa3FpYUxLc28wSVFOR0ZyTmFVWXhxNndFaGtkQlA1aUVXaU5FWXY3MGRqcTJ6blRUYUJybWNwVTBYQ1JLR0tnYkl4dTNCVnU0eUtPcGhVOHZ4MFdHOEREN1pyRkFIMDdLTFRpS2QySGZVWWxuZU5xNWNnek55NGtldnhpNE4vQ0NWdXR1eUNKQXYrVEVvZThpdGNrT1BsL0ZtK3phNnVCZlBHajFOeGNsU2xYZFBCYy9Oc242ZGVxOU5sNlhwSHN6a2ZhYzV5RTlHYjkvY3dxMVhDVXBuMU9uNlZVc2oraG84c3V0MG14anA3ZVNtN0s2djZDL2IvMHFIcDIzVGdmNlM0ZUhYUUhvNm1nTDV1Z3ZjV3RtYlJLaHRCTHJMajJzd2d5RGkxKzY3TkVBU01MK25PZHpXckdXL0FKU0FnVUtpUHpsNW5NZ2UyMmxhTXcxTitYditucGltbWNuRjVVeVpMQWlHeUpqOTE1azdQVi9MOHgzNWlxMTR0akpIRStXMVZvelMzT0pvaDFiOGtMT2xBb1htQTdLQTFSditOYmRraldrSCtTaTZtVHpKbEJDaFE0elUzT0pGV1ZJc1l3ZEJkdC9xeStyRjVDZHRhVkZsWjhYejA2T2ErYVFxLzgzcmZkb1RwWHA1Qlo4dWZwSWQwWFZpeUtlNHcrS3hpaFJlbVhTNUtqb2owQ0lrNE0zN1AzdHE2RlVSQVpXTXROcW1GbGppaHhtRHQ1b3FUVjJPbWM0emZ6WHRMUlRFdzlGRGtoK2wzdSIsIm1hYyI6IjZiNzAzMzFjNTQ3YjJmNjcwYWQyNjIxNmIzYTY3ODNkZmZkMjc5NTU5MTJmZDkwYjgxNjMxYTFhYjgyNDcwNTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+