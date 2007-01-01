В Калуге наградили отличившихся работников

Отличившихся сотрудников ждали награды и подарки, творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

«Перед началом нового года выразил благодарность работникам завода за их значительные достижения и вклад в нашу победу, пожелал здоровья, благополучия и успехов, а также долгих лет успешного развития завода на благо нашего города и страны», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

История «Калужского электромеханического завода» берет начало 24 августа 1917 года, когда в Калугу были эвакуированы из Минска телефонно-телеграфные мастерские «Телемаст». В 1920 – 1930 гг. были построены новые производственные корпуса, от ремонта телеграфно-телефонной аппаратуры завод переходит к её изготовлению. 31 декабря 1970 года указом президиума Верховного Совета СССР за производственные достижения предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени. В настоящее время на КЭМЗ производится телекоммуникационное и серверное оборудование, системы обеспечения безопасности, интеллектуальные мехатронные системы, светодиодная продукция и системы класса умный/безопасный город.