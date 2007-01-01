Приглашаем калужан на праздничные программы для всей семьи

Зима пришла, а вместе с ней и долгожданные каникулы! Это время, когда дни наполняются радостью и волшебством, а сердца – теплом и счастьем. Приглашаем калужан и гостей города на яркие праздничные программы для всей семьи.

2 января во Дворце спорта «Центральный» состоится ледовый спектакль-сказка для всей семьи по мотивам легендарной сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

Завораживающая музыка, написанная молодым Петербургским композитором Алексеем Галинским специально для спектакля, полностью погружает в незабываемое путешествие по загадочной стране чудес.

Музыкальные номера в единении с искусством танца на льду оставляют незабываемые впечатления, а фееричное шоу, в котором есть и скорость скольжения, и изящность фигурного катания, и актерская игра исполнителей ролей на льду, и воздушная акробатика, пронизывает душу даже самого избалованного зрителя.

«Алиса в Стране Чудес на льду» — удивительный спектакль для всей семьи, учащий простым, но необходимым ценностям, напоминая, как прекрасно не забывать о своем детстве, уметь мечтать и фантазировать, а, главное, верить в себя!

https://калуга.роскасса.рф/event/1747566

Яркое музыкальное событие в Калуге: 5 января на сцене Арены КТЗ выступит заслуженная артистка России Наташа Королёва! Зрителей ждет чарующая программа «Символ юности!».

Тёплая, душевная атмосфера наполнит сердца поклонников творчества артистки.

Грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, живой звук, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями — не оставят никого равнодушными.

Концертный зал наполнится неповторимой энергетикой, избытком чувств добра, таланта, открытости и преданности нашей любимой артистки, которые она дарит своим зрителям вот уже не один десяток лет.

https://калуга.роскасса.рф/event/1748754