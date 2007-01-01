Школа и общество инвалидов в Ферзиковском районе получили материальную помощь от депутата

В четверг, 26 декабря депутат Законодательного собрания Калужской области Сослан Такаев провел личный прием в Ферзиково.

Местные жители обращались к своему депутату с самыми различными вопросами. К примеру, одна из них попросила помочь с оформлением звания «Ветеран труда».

- Направил запрос в районную администрацию о подготовке пакета документов для дальнейшей передачи в Минтруд, - написал Сослан Такаев на своей странице в соцсети. - В ближайшее время, уверен, решим с министерством этот вопрос.

Материальную помощь получило местное отделение «Всероссийского общества инвалидов» на новогодние подарки и школа на оформление экспозиции участникам СВО.