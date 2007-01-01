Медиаперсона года: Максим Шевелев

На прошлой неделе состоялось награждение в рамках нового проекта от медиахолдинга «Комсомольская правда-Калуга» - «Медиаперсона года-2024».

Премией были отмечены калужане – представители разных профессиональных сфер, имена которых все чаще звучат в медиапространстве, но особое место среди лауреатов заняли врачи.

Так, в номинации «Хранитель традиций» награду получил главный врач, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед и ортодонт Shevelev Clinic Максим ШЕВЕЛЕВ.

- Расскажите о своем профессиональном становлении.

- Честно говоря, начиная профессиональную деятельность, я изначально не ставил цели сделать мир лучше, повысить уровень здоровья калужан и т.д. Мне просто хотелось научиться качественно делать свое дело, помогать тем, кто доверился мне.

Меня всегда отличали целеустремленность и стремление к знаниям. Только вступив на профессиональный путь, я не искал легких путей, а предпочитал осваивать свое дело фундаментально, с основ. Так, несколько лет работал в городской стоматологии, где у врача есть возможность максимально развить навыки и отточить умения.

Спустя годы возглавил частную клинику, со временем результаты труда уже сделали имя как мне самому, так и клинике, в которой я лечу калужан.

- Насколько вы выросли за годы работы в профессиональном плане?

- Во-первых, мы с коллегами поняли, что регулярные осмотры и динамическое наблюдение являются ключевым аспектом в достижении стабильного благоприятного результата любого стоматологического лечения. За последние 10 лет мы сильно выросли как в мануальном, так и в технологическом плане. В совершенстве овладели цифровыми протоколами лечения и работой под микроскопом. Мы стараемся не отставать от лучших врачей России и мира.

- Какие цели перед собой видите сейчас?

- Сейчас смысл своей работы я вижу в служении людям, считаю, что нет цели прекраснее. Если бы меня спросили лет 5 назад о том, чем я горжусь, я бы рассказал о новых технологиях, новых современных способах лечения и т.д. Сейчас же я считаю, что главным моим достижением является способность устанавливать доверительные отношения с теми, кто обращается ко мне за помощью. Передавать людям свою уверенность в том, что я способен помочь им в их проблемах со здоровьем. Считаю, что только так, вместе с пациентом, можно прийти к хорошему результату лечения. Что касается ожиданий: в начале пути я думал, что достаточно научиться хорошо работать руками и головой, сейчас понимаю, что долгое время забывал про работу сердцем.

- Говорят, врач учится всегда. Удалось узнать что-то новое в этом году?

- Я посетил семинар по спасению значительно разрушенных корней зубов и работе с мягкими тканями в области этих корней. Результаты пока радуют. Считаю особенно важным сохранять передние зубы, даже несмотря на большие успехи в области протезирования с использованием имплантатов.

- Что придает вам силы и вдохновляет?

- Помимо чувства удовольствия от хорошо проделанной работы и благодарности от пациентов меня вдохновляет сравнение себя с собой прошлым. Осознание своего роста дает силы двигаться дальше, даже когда нахожусь на грани выгорания. Люди приходят с болью, страхом, иногда отчаянием. Я обязан работать и с этими чувствами тоже, стараюсь успокоить, поселить уверенность, что все закончится хорошо. Это не просто. Чтобы восстанавливать силы я часто прибегаю к помощи активных и экстремальных видов спорта: скалолазание, сноуборд зимой, велосипед летом, стараюсь больше путешествовать, как в одиночку, так и с семьей. Иногда хочется просто посидеть в одиночестве за фильмом или компьютерной игрой. Такой эскапизм в хорошем смысле этого слова.

- С какими планами вступаете в Новый год?

- В Новый год иду с надеждой на лучшее. Сейчас сложновато строить планы и прогнозы, но я верю в себя, свою команду, свою семью. Верю, что мы справимся с любыми испытаниями, которые подкинет нам жизнь.

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