Медиаперсона года: Ольга Швырева «Маркетинг – спутник всех бизнес-процессов»

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» запустил проект «Медиаперсона года». В рамках конкурса мы будем рассказывать о тех, кто вносит особый вклад в жизнь города и области.

Одной из победительниц стала предприниматель, владелица собственного маректингового агентства «Step up», талантливый маркетолог и педагог Ольга Швырева.

Ольга успевает вести собственный бизнес, пробегать полумарафоны и получать два диплома MBA. Она рассказала нам о том, как увлекает молодых и перспективных специалистов собственным делом, на что ориентируется при выборе людей в команду и о своей любви к бегу, который помогает разложить многочисленные мысли по полочкам.

- Расскажите, как вы попали в сферу маркетинга?

- Изначально я хотела поступать на истфак, так как увлекалась историей. Но в силу жизненных обстоятельств я решила рассмотреть новые направления в других университетах и увидела среди них «маркетинг». Тогда о такой специальности мало кто знал, но мне она показалась очень увлекательной и необычной. Позже, когда меня спрашивали, на кого я учусь, удивлялись прилично и задавали вопрос – кто это? С годами отношение людей к моей профессии изменилось, и маркетинг стал частью деятельности фактически любой компании.

- Как вы начали свой профессиональный путь?

- Так вышло, что вся моя дальнейшая жизнь была связана с маркетингом. На последнем курсе для прохождения практики я сразу устроилась на работу по специальности, и проработала в рамках одной компании около 10 лет. Пройдя путь от специалиста до директора по маркетингу.

- Как решились уйти из найма?

- С 23 лет я пробовала создавать свое дело. Продавала одежду, занималась организацией спортивных и корпоративных мероприятий, издавала журнал. Но, наконец, поняла, что заниматься нужно тем в чем профи и что доставляет удовольствие. И в декабре 2020 года открыла собственное маркетинговое агентство.

- Расскажите о своих клиентах.

- Я быстро влюбляюсь в дело своих клиентов, каждый из них уникален. Мы работаем с врачами, медицинскими клиниками, бьюти-индустрией и не только. Хочется отметить, что у нас есть клиенты по всей России – от Калуги и Москвы до Горно-Алтайска. Мы с командой очень рады, что участвуем в важных для жизни людей вопросах – здоровья, красоты, образования. Мы помогаем связать людей, нуждающихся в услугах и товарах и тех, кто может потребности в них удовлетворить наилучшим образом.

- Когда все только начиналось был страх, волнение?

- Нет, на тот момент страха уже не было. Мне удалось подобрать сильную и талантливую команду ребят. Я преподаю маркетинг в РАНХиГС и приглашаю к себе самых активных учеников. Мне очень приятно, что мне удается зажечь в них этот огонек, что им интересно развиваться в сфере маркетинга и рекламы, и я с радостью даю им такую возможность.

- По каким критериям вы отбираете людей в команду?

- Я ищу людей с похожими ценностями – активных, честных и ответственных. А научить профессии можно. В нашей профессии важна гибкость и адаптивность, а еще желание непрерывно учиться. Пожалуй, это самые важные качества.

- Ваша сфера деятельности творческая. Где черпаете вдохновение?

- Меня заряжают энергией моя семья и спорт. Я очень люблю бег, пробежала семь полумарафонов, сейчас готовлюсь к марафону и триатлону. Во время бега получается эмоционально перезагрузиться, подумать и послушать обучающие лекции.

- Что маркетинг для вас?

- Я у студентов на первой паре всегда спрашиваю: «Что вы понимаете под словом маркетинг»? Обычно его все приравнивают к рекламе, но это ошибочно. Маркетинг зарождается в один момент с идеей продукта. Маркетинг – спутник всех бизнес-процессов. Это в первую очередь, исследование, скрупулезная аналитика, а потом, конечно, продвижение и реклама.

- Бывают трудности в работе с клиентами? Как с ними справляетесь?

- Бывает, что приходится «работать и психологом», чтобы снять напряжение, страх и ступор перед камерой. Человеку нужно объяснить, что в современном мире важно заявить о себе, разложить по полочкам схему работы, показать, какие результаты это может принести. Большой опыт работы в области медицины и бьюти, дает нам более глубокое понимание бизнес-процессов и потребностей клиентов, дает нам возможность разговаривать с ними на одном языке. Мы всегда на позитиве, улыбаемся, создаем самые комфортные условия, чтобы клиент раскрыл свои лучшие качества и экспертность.

- Расскажите о своих планах, целях на будущее?

- Сейчас я получаю два диплома – российский и международный уровень MBA по управлению продажами и маркетингом. После того, как закончу обучение, хочу продолжить развитие своей компании. В планах – открыть собственный офис и студию подкастов к осени, в которой мы планируем снимать видео-ролики для калужан. У нас есть хорошее оборудование, опытная команда и вскоре появится точка притяжения. Я планирую привлекать туда еще больше талантливых и целеустремленных специалистов.

Телефон: +7 953 339-15-85.

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