-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Медиаперсона года: Ольга Карпунина
Новость дня Общество

Медиаперсона года: Ольга Карпунина

12:46 сегодня
0 760
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Дизайнер Ольга Ка стала победителем премии «Медиаперсона года-2024» от медиахолдинга «Комсомольская правда-Калуга» в номинации «Повелительница красоты». Эта талантливая девушка создает интерьеры, в которых хочется жить, творить и работать.

Она частый спикер на конференциях по дизайну и строительству, ведет проекты в Калужской и Тульской областях, Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге. Ольга Карпунина, известная как дизайнер «Ольга Ка», получила награду за создание дизайнов интерьера, которые радуют глаз.

- Ольга, какие эмоции вы испытали, узнав о том, что победили в одной из номинаций?

- Такую награду я получаю в первый раз, поэтому для меня это было очень приятно и неожиданно. Для меня привычно участие в профессиональных конкурсах, а сегодня - личная награда. Это другой уровень, признание людей.

- Вы известны как дизайнер, способный воплотить разнообразные проекты интерьеров. С чем предпочитаете работать?

- Интерьеры для семьи, для бизнеса, общественные пространства разных форматов, - мне интересны все направления. Профессионал должен уметь одинаково виртуозно создавать как интерьеры для загородных коттеджей большой площади, так и интерьеры стандартных городских квартир. Я считаю, что настоящее мастерство оттачивается не в изначально удобных проектах, а при решении различных по трудности задач.

- В этом году вы громко заявили о себе на медийном уровне. Печатались в бизнес-журналах, давали интервью популярным СМИ. На какой площадке предпочитаете вести свой канал?

- Я открыта для публики и веду несколько каналов, в которых честно рассказываю о своей работе. Активнее всего развивается телеграм-канал. В нем я делюсь своим опытом, советами и лайфхаками по оформлению интерьера. Мой канал нетипичный - не про красоту и красивые картинки, он прежде всего про практическую часть, про реальные рабочие идеи для создания вокруг себя лучшего пространства.

- Получаете ли вы обратную связь от подписчиков? Насколько они активны?

- В моем телеграм-канале отзывчивая публика, я получаю живые отклики, что очень важно и ценно для меня. Среди подписчиков, конечно, есть мои заказчики, они с удовольствием оставляют отзывы о сотрудничестве. Я благодарна людям за такое активное общение и готова продолжать открыто рассказывать обо всем интересном в моей профессии.

- Что пожелаете своей аудитории в наступающем Новом году?

- Хочу пожелать каждому процветания, больше интересных проектов в вашей сфере деятельности. Своей работой я стараюсь не только создавать красивые интерьеры, но и делать калужан в этих интерьерах счастливыми, надеюсь, люди это ощущают.

 

ул. Академика Королева, д.33

+7 (900) 573-41-48

https://olgakadesigner.com/

Реклама. ИП Карпунина О.Ю. ИНН 402709552221. erid: 2VfnxvbAFct
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
медиаперсона
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImVCUFpCUFVnN0EvSm1rUWVpYy9UV2c9PSIsInZhbHVlIjoiWnJTWmdqbVhrR09TbWZPZlhTTjVxeGJkQU9QdmJBbGdBd3JKTmhiVkpiVDQzNmJ2VnJYSEhoc3Q5MTRGbjRQRmRvampiYnBxT01iVmU5eGNtZU5aQ2JMemhrMlVzSUdTYW1qQWZOS3o2Yjl1ZzZzeXNQTWNPdndJMGkzd3VCSTY0ZEM2cHRWTU5ZQlBGMXFXMkpEM09JSFJwdUJpdk04aW9YVXlUT0xLL3VVbm5BWnRFakI0TjlQeE02K0txS0hyZHkvdU9EREFtbUIxQUxQdEVOZ05tT05GR3BOWWFiQUlQT3FLL0gzbDZiZlRqWWc3Ykt5bkNjZ2FURk5CaWNNdTZSd2VPTUpBb0txbjVnTWxMVi9PYmFMbDZreCtoMVlrT2xkZGZNaDVlSWV2ZW1uMVJXS2VzTmxvTjNpL2d6NGxYc1Rrb0haNzJHNFU0ZThKREFhenBjOWdhL3k5ZXFBN1plb0ErVTltMVF2U1RSZXNXVmFaQjBoQmJiQ3FxTUx2RWx0UEtYVlVvRGlibE9FRjF4KzJSK2ZTK0NVbmFOcWQwNTFtYVJUdldXaE5hMkxNelhRemdXNEVObzk1VUJ1diIsIm1hYyI6IjQ1OWJlMDk1NTQ0OGI2ODc0ODg1ZTE5OGRiYjkwYzM2OWQzMjQ1ZjJjMTdiZDIxMmFkMWY4MjYwYWYxNTlkM2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpDaEFIQW1mYlVQVDhYNGFidW93K0E9PSIsInZhbHVlIjoiTE1wd3RtaTJ1QldXbUcxTGhPdzdYZE5vVE0rWm1tNU5QWXdRUWVWSUNoK3lWUlQrTUc0cEFyUG9uUXRHMHY1MGNlalNTVlJCZ2c4aXhYV29MQjlHWWJWczNJOXVZZ1o4TURtSkF6QjVJMDJ4K2EzNlhqbUtnRko4RmNTSTJTTUFRVFV5ZzZuU2RUR2xKT3BPd01YQUlvQitsWm8rWXNpRmNPeUk0RkRtWU9OcG9jSzJaLytWaWh5UXlncm45RkdHL0xhREN6ckk5RzRvSWFaSmlWb0lYQzY1OHFlWE82aSt4L3JLVzJLYkM2Q0xFcnRpT2x4LzVjY1k0dTFFdkNJTElqRzZOemNlbDZjcFBLOWNFR1Rpdmh3VVpPNlY4SEphdEVTU1A0M3ZTZHpSRldTaXg1bG9IVm12eCtxaXE2Q09oS2FPRXYxYzZEdHErSjVEVDFJVXV6SUVjRHNqTStoa2dUR0lONVpUZlZLM2d2LzBVZGpxQmduTG1pKzdmaTN0RHVsaTJUVmwwaUdrZUgzdm5lRkxYZm5tNGlLdEkzY1ZjRmpnQjlDaXQ4STgzSUtNcHNxWFJkc1h4bHFjRUFmaFE3QlhHTUNnV2VFWjV2ZEJFY2VvTGErbVRrMDNKaE0vRGdENjVTS2Y3c2N1b1BUT0NLdjNseW1NWERkQTljbkFkS0dQc3daN0VsQjBBd0l1NG1uVVN6VWNmVThvYXl1QVBXZ1c1VWJvK0hRSm5ZNVJGb05ja2pOYWRZN3c0WW1WRnR1dzVTOE4yNEM1bTNEVk5nNDkzZjlYWEtxSlJwK05CS2c2NUI2c25rR3RJYVptN2NsOFpUYktkZnYrdVlCYiIsIm1hYyI6ImMzZThlYmQyOWE0ZmEwMTgzMGM5NDU0NDhjYzU0YTgwNmJkYmM2OWRiNGVjMmU4ZjkyNzJiNTQ0MTU5MzU0ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+