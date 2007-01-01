Медиаперсона года: Ольга Карпунина

Дизайнер Ольга Ка стала победителем премии «Медиаперсона года-2024» от медиахолдинга «Комсомольская правда-Калуга» в номинации «Повелительница красоты». Эта талантливая девушка создает интерьеры, в которых хочется жить, творить и работать.

Она частый спикер на конференциях по дизайну и строительству, ведет проекты в Калужской и Тульской областях, Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге. Ольга Карпунина, известная как дизайнер «Ольга Ка», получила награду за создание дизайнов интерьера, которые радуют глаз.

- Ольга, какие эмоции вы испытали, узнав о том, что победили в одной из номинаций?

- Такую награду я получаю в первый раз, поэтому для меня это было очень приятно и неожиданно. Для меня привычно участие в профессиональных конкурсах, а сегодня - личная награда. Это другой уровень, признание людей.

- Вы известны как дизайнер, способный воплотить разнообразные проекты интерьеров. С чем предпочитаете работать?

- Интерьеры для семьи, для бизнеса, общественные пространства разных форматов, - мне интересны все направления. Профессионал должен уметь одинаково виртуозно создавать как интерьеры для загородных коттеджей большой площади, так и интерьеры стандартных городских квартир. Я считаю, что настоящее мастерство оттачивается не в изначально удобных проектах, а при решении различных по трудности задач.

- В этом году вы громко заявили о себе на медийном уровне. Печатались в бизнес-журналах, давали интервью популярным СМИ. На какой площадке предпочитаете вести свой канал?

- Я открыта для публики и веду несколько каналов, в которых честно рассказываю о своей работе. Активнее всего развивается телеграм-канал. В нем я делюсь своим опытом, советами и лайфхаками по оформлению интерьера. Мой канал нетипичный - не про красоту и красивые картинки, он прежде всего про практическую часть, про реальные рабочие идеи для создания вокруг себя лучшего пространства.

- Получаете ли вы обратную связь от подписчиков? Насколько они активны?

- В моем телеграм-канале отзывчивая публика, я получаю живые отклики, что очень важно и ценно для меня. Среди подписчиков, конечно, есть мои заказчики, они с удовольствием оставляют отзывы о сотрудничестве. Я благодарна людям за такое активное общение и готова продолжать открыто рассказывать обо всем интересном в моей профессии.

- Что пожелаете своей аудитории в наступающем Новом году?

- Хочу пожелать каждому процветания, больше интересных проектов в вашей сфере деятельности. Своей работой я стараюсь не только создавать красивые интерьеры, но и делать калужан в этих интерьерах счастливыми, надеюсь, люди это ощущают.

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