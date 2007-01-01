В Калужской области впервые зимой встретили серую цаплю

Птица в декабре попала на запись фотоловушки.

- Впервые за все годы существования заповедника на его территории в середине декабря встречена серая цапля, - рассказал орнитолог «Калужских засек» Алексей Костин.

- Что заставило эту молодую птицу остаться зимовать на маленькой лесной речке Большая Чечера - сказать трудно: травма, болезнь, неведомые нам особенности поведения? Остается только пожелать этой цапле благополучно дожить до весны! – прокомментировали в заповеднике.