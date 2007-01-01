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Общество

В Калуге исполнилось 70 лет школе № 8

Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
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Она ведёт свою историю с 1950-х годов, когда на пустыре вблизи улицы Коммунаров было построено новое четырехэтажное здание, в котором разместилась 1-я мужская школа, в 1954 году преобразованная в среднюю школу № 8. За 70 лет из стен школы вышло более 5500 человек, выпускники успешно трудятся в различных областях народного хозяйства, среди них есть ученые, деятели культуры, врачи, военные и педагоги. В учреждении действуют 3 кадетских класса и «Школа ответственного родительства». Коллектив сотрудничает с Калужским индустриально-педагогическим колледжем, Центром социальной и правовой помощи детям «Старт в Будущее». В 2023 году решением Городской Думы школе было присвоено имя офицера Управления «А» ЦСН ФСБ России старшего лейтенанта А.А. Матюшина, погибшего в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Поздравили с юбилеем учеников и педагогов Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Наталия Кононова.

«Школа № 8 дала путевку в жизнь многим достойным людям. Здесь прекрасный педагогический коллектив. Желаю школе долгих лет успешного развития, идти вперед, брать новые высоты, у вас все впереди! Ну а педагогам, учащимся, выпускникам и ветеранам школы желаю здоровья, успехов, благополучия, мира и добра!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

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