Аналитики выяснили, когда калужане чаще всего бывают на онлайн-совещаниях с ИИ

Жители Калужской области активнее всего участвуют в онлайн-совещаниях в первой половине дня. Как выяснили аналитики МТС, платформу с искусственным интеллектом МТС Линк жители региона чаще используют с 10 до 11 часов.

По данным платформы, в этом году пользователи проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) втрое чаще, чем вебинары, где несколько спикеров и большое число слушателей. Пик онлайн-активности в формате конференций в Калужской области зафиксирован с 10 до 11 часов. При этом в целом в регионе платформой активно пользуются с 9 утра до 22 часов, скорее всего это связано с партнерами в других часовых поясах.

Половина случаев использования ИИ по стране на платформе онлайн-коммуникаций — включение замены или размытия фона: эта функция оказалась самой популярной. На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект используют для развлечения: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология экономит время на просмотр записей встреч (функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов). При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

«За год на платформе МТС Линк проходит около 5 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн пользователей. Помимо помощи в решении важных бизнес-задач, она дает возможность безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и партнеров по переговорам, а также имеет высокий уровень защищенности», - рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.