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Инфляция в Калужской области ускорилась до 8,6%

Данные за ноябрь 26 декабря опубликовало региональное управление Центробанка.
Дмитрий Ивьев
09:03 сегодня
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Фото из архива.
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Годовая инфляция в области по итогам ноября увеличилась до 8,6% после 8,3% месяцем ранее.

Это ниже, чем в России и Центральном федеральном округе, где она также увеличилась до 8,9% и 9,2% соответственно.

В Центробанке отметили, что рост цен ускорился из-за снижения предложения отдельных продуктов питания, увеличения издержек производителей и поставщиков, ослабления рубля. Больше всего подорожали овощи и фрукты, а также мобильная связь.

- Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года, - рассказала заместитель управляющего калужским отделением Банка России Алла Шпак. -Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Дополнительным проинфляционным фактором последних месяцев, воздействующим на цены широкого круга товаров и услуг, является произошедшее ослабление рубля. Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться на фоне жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитной активности.

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