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Счастливое Рождество в семейном отеле «Яхонты Таруса»

12:17 сегодня
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Новогодние праздники для всей семьи в окружении заповедной природы.

Яхонты Таруса - это современный парк-отель, окруженный удивительно живописной природой, расположенный на территории Тарусского заповедника на границе Московской и Калужской областей.

В семейном отеле ваш отдых станет по-настоящему запоминающимся! Для гостей здесь предусмотрено все: шведский стол, аквацентр и SPA, анимация для детей и взрослых, детский клуб, прокат спортивного инвентаря и многое другое.

Новогодние каникулы - чудесное время для всей семьи! Так приятно провести беззаботные праздничные дни с любимыми и близкими людьми. Приезжайте семьей на Рождество в отеле "Яхонты Таруса"!

Рождество с любимыми

Праздник Рождества — это время, когда магия становится реальностью, а чудеса происходят на каждом шагу! В этот период семейный отель приглашает всех окунуться в атмосферу настоящего рождественского волшебства в отеле "Яхонты". Только представьте: заснеженные тропы, яркие огоньки гирлянд и долгие разговоры по душам в кругу близких. Здесь вы станете частью сказочной истории, ведь в это время года даже самые заветные мечты сбываются!

Погрузитесь в атмосферу настоящих рождественских чудес в отеле "Яхонты" и подарите себе незабываемый праздник, полный магии, уютных зимних вечеров и волшебства!

В Рождество гостей ожидают: праздничная встреча, творческие мастер-классы, детская и взрослая анимация, веселые уличные гуляния, вечерние развлекательные шоу, концерты.

Детская елка

Песни, интерактив с главными героями, танцы с персонажами и обязательно подарки и фото после представления!

Рождественские заезды могут быть продолжительностью на две и три ночи.

- Две ночи: заезд 06.01.2025 с 17:00,

выезд  08.01.2025 до 15:00

- Три ночи: заезд 05.01.2025 с 17:00,

выезд  08.01.2025 до 15:00.

Продлите новогодние каникулы с загородным отелем "Яхонты Таруса". Отдохните от трудовых будней, проблем и переживаний, окунувшись в атмосферу новогоднего волшебства, в тишину природы. Загородный отель находится на территории Тарусского заповедника, наиболее экологически чистого района Калужской области и Подмосковья, что делает его идеальным местом для семейного отдыха.

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