25 декабря состоялось заключительное в 2024 году заседание Городской Думы Калуги

Депутаты скорректировали программы приватизации муниципального имущества на 2024 и 2025 годы, внесли изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов и приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. В рамках часа контроля была рассмотрена информация о ремонте дворов и межквартальных проездов.

По инициативе депутатов на эти цели в текущем году было выделено 50 миллионов рублей. Перечень объектов для ремонта также был составлен депутатами на основе обращений жителей, осмотра территорий избирательных округов и замеров разрушенных участков асфальтового покрытия. Всего ремонтные работы были проведены на территории 170 дворов и проездов. Кроме того, на 78 объектах ямочный ремонт был проведён сотрудниками МБУ «СМЭУ» в рамках муниципального задания.

Депутат Максим Платов отметил необходимость тщательного подхода к подбору подрядчиков и учёта их производственных возможностей. Депутаты поблагодарили руководителей и специалистов управления горхозяйства за успешную реализацию проекта.

«Средства на ремонт дворов и проездов в значительных объёмах не выделялись с 2021 года. В этом году благодаря слаженной работе депутатского корпуса, подразделений Городской Управы, членов ТОС и активных жителей удалось добиться хороших результатов и привести в порядок множество дворов и проездов. Эту важную работу, затрагивающую фактически каждого жителя нашего города, необходимо продолжить и в дальнейшем, поставив её на системную основу, ежегодно выделяя необходимые средства на ремонт», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Глава городского самоуправления поблагодарил руководство Городской Управы, полиции и прокуратуры за конструктивное сотрудничество. Депутатский корпус Юрий Моисеев поблагодарил за плодотворный труд и пожелал коллегам успешной работы на благо Калуги и калужан в 2025 году.