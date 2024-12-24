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Главная Новости Общество В Калуге 13 свадеб сыграли в красивую дату 24.12.24
Общество

В Калуге 13 свадеб сыграли в красивую дату 24.12.24

В загсе во вторник было многолюдно.
Дмитрий Ивьев
11:47 сегодня
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Молодоженов поздравляли Дед Мороз со Снегурочкой.

Они преподносили семьям подарок - символичный замочек любви, который закрепит их чувства на долгие годы семейной жизни, рассказали в городском загсе.

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