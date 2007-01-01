Медиаперсона года Сергей Козлов: «Надо заражать людей добром»

Победителем проекта «Медиаперсона года» в номинации «Строитель мечты» стала строительная компания «Дом мечты».

Коммерческий директор компании Сергей Козлов считает, что публичность сегодня важнейшая составляющая успешного бизнеса.

В небольшом блиц-интервью Сергей Александрович расставил основные приоритеты для себя и бизнеса в области медиапространства.

- Сергей Александрович, как вы считаете, публичность, медиапространство — это благо или дополнительная нагрузка на бизнес?

- Конечно, это нагрузка на меня, как на человека, но я это делаю для открытости компании. Уверен, что показываю открытую кухню нашей компании я повышаю доверие не только к себе, но и нише строительства в целом! Прошла эра «счастью любит тишину», мы делаем качественный продукт, привлекаем лучших специалистов в своих областях, и я с удовольствием рассказываю об этом! Многие обжигались с строительными бригадами найдеными по знакомству и о строителях идет дурная слава, через медиа площадки хочу показать, как может быть по-другому. Когда Вам прораб знает все тонкости, отдел сопровождения решает за Вас вопросы по коммуникациям. Считайте, что я амбасадор сервиса , хочу что бы люди знали, как может быть просто и легко построить дом!

И рано или поздно, когда они задумаются о приобретении дома, его строительства или каких-то других запросов, связанных с моей экспертностью, именно доверие ко мне подтолкнет их обратиться именно в нашу компанию. И я буду рад!

- На ваш взгляд умение себя представить в медиа — это необходимые условия для ведения бизнеса?

- Да, безусловно. Посмотрите, как сегодня наше руководство области себя ведет, как руководство страны. Они проводят прямые эфиры, выходят в люди, общаются. Возможность медиа развития, это, как раз, возможность проявиться настоящим человеком. Я такой же, как и вы, такой же, как и все! Мой принцип по жизни: Будь проще и люди потянуться. Думаю, что через 5 лет компании без медиа площадок ждет спад кадров в первую очередь. Сейчас соискатели с высокой квалификацией оценивают этот параметр. Да, мне пишут в «личку» люди что стать частью команды, знаете почему? Проникаются любовью в нам через мой контент. Главное честность и открытость.

- Какой по вашему мнению должна быть идеальная медиаперсона предпринимателя, что ни в коем случае нельзя себе позволять?

- Слушайте, вопрос сложный, потому что мы очень много знаем медиаперсон, которые ведут себя неадекватно. Но, зачастую, это их условно, так скажем, образ. На самом деле, в обычной жизни, они совершенно другие. Для меня это спорный момент, я делаю ставку в своем личном бренде на «Какой в жизни, такой и в медиа, считаю, что она этим будущее» Жить на распашку сложно, у меня тоже бывает включается маска, но я работаю над собой!

Что можно, а чего нельзя, это каждый предприниматель, каждый человек решает сам. Ведь, с помощью медиапространства активно вырабатывается личный бренд, и если ты себя как-то неадекватно ведешь в медиаразвитии, то такой личный бренд о тебе и сложится. А как мы знаем, что попало в интернет, осталось там навсегда).

- Кто помогает вам отточить навыки общения на различных площадках СМИ?

- Постоянно обучаюсь, помогает внимательный анализ работы других медийных лиц в строительной сфере или в любых других бизнесах. Активно прохожу обучение, учусь, учусь, учусь: 24 на 7, и в этом направлении я тоже развиваюсь постоянно.Порой приходится ехать на обучение в МСК на 3 дня, а ночью выполнять свою работу. В перерывах на обучении проводить планерки и даже подписывать сделки, такое тоже бывает. Наш бизнес, бизнес скорости.

А кто помогает? Сам. Как бы мне этого не хотелось, как бы мне не нравилось, временами психую, временами нервничаю, потому что это безумно отнимает много времени, когда кажется, что есть намного более важные дела. Однако, понимаешь, что надо не забывать про открытость, это дает свои плоды, дает свои результаты. Главный помощник - слово «надо». Но , кроме «Надо» есть « регулярность» , плохо получается? Делайте это 2а раза в день и точно улучшите свой результат!

- Благотворительность для вас — это позыв души или точный рекламный расчет? Где здесь вы видите грань, ведь всем помочь невозможно.

- Про благотворительность на самом деле вопрос прям в точку. Ею мы занимаемся с 2014 года вместе с братом, и до 2022 года нигде это не афишировали. Но, чем более открытой компанией мы становимся, тем больше приходится показывать, отдел маркетинга настоял, что о добрых делах, должны знать люди.

Надо заражать людей добром, чтобы добра было больше. И коллеги настаивали, чтобы об этом как можно больше показывали, делились, рассказывали. Поэтому с 2022 года мы это активно стали делать.

И вы знаете, наши же заказчики начали вместе с нами заниматься добрыми делами. У нас уже образуется свое сообщество, свое объединение.

Мы ездим вместе поздравлять нуждающихся с праздниками, оказываем точечную помощь участникам специальной военной операции, занимаемся строительством и восстановлением храмов, и коллеги подтянулись.

В какой-то период много появилось «хайпа» на благотворительности, но у этого есть и обратная сторона, мошенники. Мы часто получаем заявки на помощь от недобросовестных людей, тщательно все проверяем и стараемся помогать точечно, что бы наши усилия доходили до адресатов! Я считаю, что это не рекламный ход, а опять же искренность от меня и возможность познакомиться ближе с людьми, по ту сторону экрана.