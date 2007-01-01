«Каждая поездка на мотоцикле – личная перезагрузка»: интервью с основателем мотоцентра «Аврора» Евгением Евтеевым.

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» запустил проект «Медиаперсона года». В рамках конкурса мы будем рассказывать о тех, кто вносит особый вклад в жизнь города и области.

Одним из победителей стал основатель мотоцентра «Аврора», байкер Евгений Евтеев. Он знакомит жителей региона с мотокультурой и развенчивает мифы о байкерах. По итогам 2024 года его команда завоевала первое место по России в номинации «За популяризацию брендов дорожных мотоциклов в медиапрострастве».

Мы поговорили с Евгением о его профессиональном становлении, о любви к четырехколесному и двухколесному транспорту, а также о байкерстве и путешествиях.

- Расскажите про профессиональный путь? Как увлечение стало работой?

- Во время учебы в «Калужском техникуме электронных приборов» знакомый предложил поработать у него в автосалоне. Тогда думал, что это временное место, там, где мне хотелось тогда реализовать себя, не брали студентов без опыта. Потом меня затянуло, да так сильно, что это стало делом всей жизни. Я успел поработать в трех автосалонах, в последнем стал коммерческим директором. А в 2020 году удалось создать собственный бизнес.

- Как набирали команду?

- Я люблю окружать себя людьми, которые лучше меня разбираются в той или иной сфере. В таком коллективе у всех есть возможность для роста. С самого начала мы начали сотрудничать с Калужским техническим колледжем. По сей день приглашаем студентов этого колледжа к нам и воспитываем профессионалов под своим контролем.

- Какая была цель на этот год? Расскажите немного о том, что удалось сделать.

- В этом году я ставил перед собой цель лично протестировать качество нашей продукции. После двух дальних поездок я убедился, что мы продаем достойную технику. Также мы посещали детский дом и лагерь, участвовали в выставке LADA History. Сейчас активно ведем наши каналы в соцсетях, это помогает достижению главной цели – сделать квадромотокультуру доступной для всех.

- Сейчас мы официальные дилеры 17 марок. С весны запустили квадромотосервис.

- Как в вашей жизни появились мотоциклы и квадроциклы?

- Это произошло чуть больше года назад, хотелось развиваться дальше, в новых направлениях. Мы изучили ситуацию на авторынке и решили попробовать квадротематику. Я, сам того не подозревая, увлекся квадроциклами. Затем через пару месяцев привезли в центр первые мотоциклы. Мы всегда тщательно изучаем текущие потребности жителей нашего региона и ориентируемся на них.

- Затем сами увлеклись байкерской культурой? Расскажите о ваших дальних поездках.

- Да, у меня были права категории «А», которые лежали без дела. После того, как мы стали продавать мотоциклы, я познакомился с мотоклубом Motoprovocators MCC Kaluga. Эти люди оказались очень близки мне по духу, и я сам встал в их ряды. Летом был мой первый дальний выезд на мотоцикле в Казань. Мы сдали норматив «Русская верста», преодолев 1067 километров за 14 часов. Я поехал с профессионалами и по приезде ребятам сказал, что впервые преодолел 1000 километров за день на мотоцикле. Эмоции были непередаваемые. Осенью мы доехали до Пятигорска и покатались по горам.

- Какие ощущение испытываете при езде на мотоцикле?

- Машину я вожу очень активно, а вот на мотоцикле свой подход меняю. Я никуда не тороплюсь, даже на спортивных моделях. Для меня каждая поездка на мотоцикле - это личная перезагрузка.

- Расскажите о байкерской среде.

- Прежде всего, хочется разрушить стереотип, что байкеры – это маргинальные люди, которые нарушают правила, создают проблемы на дороге. Это изжившее себя суждение, в байкерском сообществе состоят высококультурные, образованные люди с четкой жизненной позицией. Среди байкеров много успешных бизнесменов, врачей, военных. Все очень разные, но при этом прекрасно ладят друг с другом и открыты для сотрудничества.

- Какие планы на 2025 год?

- Хочется увеличить модельный ряд. В январе или в феврале планируем провести день открытых дверей в мотоцентре. Также с мотопровокаторами уже планируем новые поездки, открытие нового сезона. Планирую продолжать развиваться в этой сфере и предоставлять нашим клиентам качественную продукцию и услуги.