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Общество

В Калужской области мобильный интернет будут обеспечивать базовые станции отечественного производства

Первой проект запускает компания МТС, в регионе новое телеком-оборудование заработает уже в начале 2025 года.
Дмитрий Ивьев
09:39 сегодня
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Фото: МТС.
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В конце 2024 года оператор запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части, и юга России. В течение 2025 года телеком-оператор подключит еще 1000 базовых станций «ИРТЕЯ». Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.

«В Калужской области подобная инфраструктура будет запущена в Ферзиковском районе, где необходимо обеспечить стабильную голосовую связь и высокоскоростной интернет LTE в тех населенных пунктах, где этого не было. Отечественное телеком-оборудование стандарта LTE 1800 имеет повышенную дальность сигнала, который хорошо принимается в зданиях. Местные жители в такой сети смогут пользоваться порталом госуслуг, удаленно учиться и работать, иметь доступ ко всем современным цифровым сервисам», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

В следующем году компания установит базовые станции «ИРТЕЯ» еще на тысяче площадок по всей стране, в том числе в диапазонах 2100 МГц и 2600 МГц в местах с более плотной концентрацией пользователей.

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