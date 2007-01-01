Награждены победители конкурса «Лучшее ТОС»

На конкурс было подано порядка 80 заявок, участие приняли 170 человек из 31 территориальной общины. Комиссия определила победителей в шести номинациях:

«Лучший председатель ТОС»

«Благоустройство»

«Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт»

«Местные художественные промыслы и культурные инициативы»

«Патриотическое воспитание и работа с молодежью»

«Моя инициатива».

Активистов территориальных общин поздравили и наградили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутаты Городской Думы и руководители подразделений Городской Управы.

«В Калуге выстроен конструктивный диалог между городскими властями и ТОС, мы общими усилиями развиваем наш город, стремимся сделать его более красивым и комфортным. Активисты территориальных общин объединяют жителей, помогают определить приоритетные задачи в развитии микрорайонов и всего города. С каждым годом в деятельность ТОС включается всё больше калужан, реализуются новые масштабные проекты. Члены территориальных общин вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, оказывают помощь нашим защитникам, активно участвуют в работе волонтёрского движения. Благодарю вас за плодотворный труд и любовь к родному городу! Желаю здоровья, успехов, благополучия, мира, добра и нашей скорейшей победы! Дальнейшей плодотворной работы на благо нашей милой Калуги!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Депутаты Гордумы и руководители подразделений Горуправы поздравили активистов, поблагодарили за неравнодушное отношение и любовь к родному городу, пожелали новых успехов и достижений. Победителям и призёрам конкурса были вручены дипломы и подарки, творческие коллективы подготовили насыщенную концертную программу.