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Общество

Калужане продолжают закупаться пиротехникой даже после введения запрета

Торговать таким товаром в регионе запрещено с 1 декабря по 15 января, однако некоторые предприниматели нарушают правила.
Дмитрий Ивьев
15:12 сегодня
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За последнюю неделю проверено 370 магазинов, с начала месяца – 1131.

Всего было выявлено 16 нарушений, сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

Он отметил, что на выходных вновь зафиксированы случаи запуска фейерверков. В связи с этим проверят гостиницу, на которую жаловались в соцсетях.

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