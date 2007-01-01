Калужане продолжают закупаться пиротехникой даже после введения запрета
Торговать таким товаром в регионе запрещено с 1 декабря по 15 января, однако некоторые предприниматели нарушают правила.
За последнюю неделю проверено 370 магазинов, с начала месяца – 1131.
Всего было выявлено 16 нарушений, сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.
Он отметил, что на выходных вновь зафиксированы случаи запуска фейерверков. В связи с этим проверят гостиницу, на которую жаловались в соцсетях.