Калужане продолжают закупаться пиротехникой даже после введения запрета

Торговать таким товаром в регионе запрещено с 1 декабря по 15 января, однако некоторые предприниматели нарушают правила.

За последнюю неделю проверено 370 магазинов, с начала месяца – 1131.

Всего было выявлено 16 нарушений, сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

Он отметил, что на выходных вновь зафиксированы случаи запуска фейерверков. В связи с этим проверят гостиницу, на которую жаловались в соцсетях.