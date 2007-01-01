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Медиаперсона года: Елена Глобина

Основатель и руководитель водного комплекса «Калужские термы» стала победительницей проекта в номинации «Королева бизнеса».
16:18 сегодня
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Новый проект холдинга «Комсомольская правда – Калуга» под названием «Медиаперсона года» собрал 16 декабря 24 человека, которые внесли особый вклад в жизнь Калуги и Калужской области.

Благодаря Елене Глобиной в Калуге появилось место для души и отдыха «Калужские термы».

Термы стали одной из визиток Калуги.

Идея построить в областном центре большой комплекс с бассейнами, банями разных стран мира, детской аквазоной и множеством других локаций для отдыха родилась у Елены Глобиной давно. Как подступиться к такому глобальному проекту она решала несколько лет. Специально ездила в другие города, где работают подобные комплексы. Затем было больше сотни чертежей калужских терм, пока, наконец, идея полностью совпала с проектом.

И вот в конце декабря 2021 года «Калужские термы» приняли у себя первых посетителей. Сегодня уже трудно представить Калугу без этого райского уголка релакса и отдыха для всей семьи. Кажется, что Термы в Калуге были всегда, а ведь с открытия их прошло всего три года. Это говорит о стопроцентном попадании проекта в городскую среду города.

«СЛАДКАЯ МАФИЯ»

Но Елена никогда не стоит на месте. Возникают новые локации, новые проекты. В октябре прошлого года она открыла кафе-кондитерскую «Сладкая мафия».

«СЛАДКАЯ МАФИЯ» – это команда классных профессионалов нашего города, которые создают не только авторские кондитерские изделия, но и традиционные по старинным рецептам, а также варят кофе особым способом!

 Основная наша цель — развитие города через проекты, объединяющие людей, - рассказывает Елена Глобина. - И в каждом из них мы делаем особый акцент на развитие семейных ценностей. Я и моя команда верит в то, что наш город может стать инвестиционно-привлекательным для большого рынка. Мы верим в то, что дети будущего будут ценить и развивать семейные традиции.

Именно поэтому сегодня мы создаём проекты с общим пространством, объединяя, а не отдаляя родителей и ребёнка.

В 2025 год мы врываемся с новыми открытиями!

 «Планета Калуга»

Совсем скоро на правобережье Калуги распахнет свои двери большой космический семейный центр, включающий в себя ресторан, образовательный центр и многое другое… На 5 тысячах квадратных метров появится действительно межгалактическое пространство для отдыха и развлечений.

Название этого центра соответствующее: «Планета Калуга».

- Приготовьтесь к захватывающим приключениям! Один из самых больших в России лабиринтов, более 30 активных зон, высокие башни, светящиеся переходы и панорамные площадки создадут ощущение настоящего полёта в космосе.

«Пять звезд»

 Ресторан «5 звезд» в тренде в колыбели космонавтики раскроет сверхгалактические сочетания вкусов прямиком из Космоса.

- Мы собрали команду высококлассных специалистов, создали космический стиль, взяли лучшие рецепты блюд и напитков со всей планеты и за её пределами, добавили авторскую подачу, создали линейку новых вкусовых композиций и не забыли про особенности нашего города -завораживающе увлекательно описывает своё масштабное детище Елена Глобина.

Когда разговариваешь с Еленой, постоянно приходит на ум мысль: как эта красивая, хрупкая женщина может создавать и управлять такими глобальными проектами? Откуда она берет силы? Ответ прост, сама Елена говорит, что в жизни важен баланс.

- Я стараюсь всегда найти оптимальный баланс между работой и домом. И хотя часто мой рабочий день длится по 18 часов, я знаю, что дома меня ждет любящая семья, которая дает мне поддержку и вдохновляет на новые свершения, помогает достигать успехов в реализации проектов и идей.

В этом с Еленой не поспоришь. За огромную работоспособность и умение руководить людьми, желание сделать жизнь калужан более комфортной и счастливой Елена Глобина получила диплом «Медиаперсона года-2024».

Реклама. ООО "Термы". erid:2VfnxxFZTpt
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